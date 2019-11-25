خروج 36 مصابًا من المستشفى بعد تعرضهم لهجوم "كلب مسعور" بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد البدري:

أعلن الدكتور محمد فاروق، مدير مستشفى شرق المدينة في الإسكندرية، خروج جميع المصابين بجروح نتيجة تعرضهم لهجوم "كلب مسعور" بمنطقة سيدي بشر، مساء أمس الأحد، عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وقال فاروق في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تقرر خروج جميع الحالات بعد التأكد من استقرارهم، مشيرًا إلى أن المصابين "بعقر الكلب" يتم منحهم المصل الخاص، دون الحاجة إلى حجزهم داخل المستشفى، خاصة وأن حجم الإصابات لا يستدعي القلق.

وأوضح فاروق أن مستشفى شرق المدينة يستقبل يوميًا، حالات تتعرض لعقر كلب أو هجوم من حيوانات مختلفة، ويتم تقديم العلاج اللازم، مؤكدًا توافر الأمصال اللازمة بالمستشفى.

وأصيب 36 شخصًا، مساء أمس الأحد، عقرهم كلب مسعور في شارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر بحري، شرقي الإسكندرية.

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وتلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من الأهالي بالواقعة، فانتقلت قوة من القسم ومديرية الطب البيطري إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص، مطاردة كلب مسعور للمارة بالشارع المشار إليه، ما تسبب في حالة من الذعر ووقع الإصابات سالفة الذكر، وجرى القضاء على الكلب، ونقل المصابين إلى مستشفى شرق المدينة.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى نقل 36 شخصًا عقرهم الكلب إلى مستشفى شرق المدينة، وجاري خروجهم عقب حقنهم بالمصل، وتلقيهم العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة في قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة.

- كلب مسعور يعقر 36 شخصًا في سيدي بشر بالإسكندرية