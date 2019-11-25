حزب الله يرشق الجيش اللبناني والمتظاهرين بالحجارة في بيروت

قام عدد من مناصري حزب الله، برشق عناصر من الجيش اللبناني والمتظاهرين بالحجارة، بمنطقة الرينج وسط بيروت.

ووصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل، وأطلقوا هتافات مؤيدة للحزبين، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين المتظاهرين ومناصرى ميليشيات حزب الله، وعززت قوات مكافحة الشغب انتشارها فى ساحة رياض الصلح بعد تواجد أعداد كبيرة من مناصرى حركة أمل وحزب الله، وفقًا لما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وعمد متظاهرون ومحتجون إلى قطع وإغلاق طرق عدة فى مختلف المناطق اللبنانية

Advertisements

مع بدء اليوم الأربعين للاحتجاجات الشعبية التى انطلقت فى 17 أكتوبر الماضي.

وبعد دعوة المتظاهرين إلى إضراب عام، الاثنين، وإغلاق الطرقات فجر الاثنين، توالت عمليات قطع الطرق فى بيروت ومختلف المحافظات اللبنانية وسط دعوات إلى تصعيد التحركات بوجه السلطة السياسية، التى لم تعمد إلى الدعوة لاستشارات نيابية ملزمة وتشكيل حكومة إنقاذ مستقلة من خارج الطبقة السياسية.

وأغلق المحتجون طريق الرينغ وسط بيروت بالاتجاهين، وسط

انتشار أمنى استثنائى لقوات مكافحة الشغب والجيش اللبناني، وفى جل الديب شمالى بيروت عمد المئات من المحتجين إلى قطع الطريق الأساسى وسط انتشار الجيش اللبناني.

وفى الزوق شمالى بيروت وتقاطع الشيفروليه شرقى العاصمة، أغلق مئات المحتجين هذه الطرقات الأساسية مشددين على مطالبهم، ووسط هذا التصعيد بعد "أحد التكليف"، دعا متظاهرون إلى عصيان مدنى بوجه السلطة السياسية، ففى البقاع الأوسط أغلقت عدة طرق رئيسية أبرزها فى زحلة المؤدية إلى البقاع الشمالى والبقاع الغربي، إضافة إلى سعدنايل وتعلبايا وجديتا وقب الياس والمرج.

وتوجه مئات المحتجين بمواكب أمام منزل وزير الخارجية المستقيل، جبران باسيل، فى الرابية شمال شرقى بيروت، وأطلقوا هتافات منددة بسياساته.