كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ترامب يكشف عن اسم وزير البحرية الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الدفاع مارك إسبير أنهى خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر، معلقا: "أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه، سوف يتقاعد بسلام".

وتابع ترامب، عبر تغريدات له على موقع تويتر: " لم أكن راضيًا عن الطريقة التي تمت بها معالجة البحرية".

وأضاف: "سيتم ترشيح سفيرنا بالنرويج كين برايثوايت ليصبح وزير البحرية الجديد، رجل من الإنجاز والنجاح العظيم، وأنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع".