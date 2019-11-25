كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مناصرو حركة أمل وحزب الله يرشقون الجيش والمتظاهرين بالحجارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رشقت أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله، عناصر الجيش اللبناني والقوات الأمنية والمتظاهرين بالحجارة، وذلك في منطقة الرينغ وسط بيروت.

كما تم تحطيم خيام المحتجين في ساحتي رياض الصلح والشهداء بوسط بيروت.

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ووصلت دراجات نارية على متنها مناصرون لحزب الله وحركة أمل، وأطلقوا هتافات مؤيدة للحزبين، فيما فصلت قوات مكافحة الشغب بين المتظاهرين ومناصري ميليشيات حزب الله.

وعززت قوات مكافحة الشغب انتشارها في ساحة رياض الصلح بعد تواجد أعداد كبيرة من مناصري حركة أمل وحزب الله.