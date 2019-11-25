شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار «حزب الله» يعتدون على المتظاهرين في بيروت والان نبدء بالتفاصيل

قام عدد من أنصار ميليشيا حزب الله وحركة أمل في لبنان بالاعتداء على المتظاهرين قرب جسر الرينج بوسط العاصمة اللبنانية بيروت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

وذكرت قناة العربية أن العشرات من أنصار حزب الله وأمل وصلوا سيراً على الأقدام وعلى دراجات نارية إلى جسر الرينج وألقوا الحجارة على المحتجين ووجهوا لهم الشتائم، مرددين هتافات مؤيدة للحزب ولأمينه العام حسن نصرالله ورئيس البرلمان رئيس حركة أمل، نبيه بري، في حين رد المتظاهرون بترديد النشيد الوطني وهتاف "ثورة ثورة".

كما عززت قوات الأمن والجيش من وجودها في المكان لمنع أنصار حزب الله وأمل من التقدم نحو المحتجين. وجرت محاولات كر وفر تعرض خلالها العسكريون للرشق بالحجارة من أنصار حزب الله وأمل. ولا يزال التوتر مستمراً، بينما عمد الجيش إلى تشكيل جدار فاصل بين الجانبين.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مناصرون لحزب الله وحركة أمل المتظاهرين، حيث هاجموا خيم المعتصمين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت الشهر الماضي.