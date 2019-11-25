السيد: لعبة قطع الطرقات قذرة وخطرة وستؤدّي إلى لعبة الدم

اشار النائب اللواء جميل السيد الى ان "لعبة قطع الطرقات قذرة وخطرة حيثما تحصل، وستؤدّي إلى لعبة الدم إن لم يقُم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدوْرٍ حاسم في منع الإحتكاك بين المواطنين"، معتبرا ان "المطلوب من قائد الجيش أن ينفّذ القرار الذي أعلنه منذ أسبوع بمنع أي كان من قطع الطرقات، وكُلّ تردُّد في هذا المجال هو خيانة وطنية".
وفي تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي سأل السيد "هل يعلم العماد جوزبف عون أنّ الجيش سيسقُط بعد أول رصاصة مجهولة ستطلق بين متظاهر ومتظاهر ؟!!أين هو؟!!".
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