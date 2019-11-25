سأل عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "بأي حالة تستعمل ​قوى الأمن​ القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتدين؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حنكش: بأي حالة تستعمل قوى الأمن القنابل المسيلة للدموع لتفريق المعتدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.