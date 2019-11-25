محمد بعاصيري: برأيي الخاص ان الودائع بالمصارف ليست بخطر بل محفوظة وبأمان

اعتبر النائب السابق لحاكم مصرف ​لبنان​ محمد بعاصيري أن "الازمة التي يمر بها البلاد في الوقت الحالي ليست إلا نتيجة ​سياسة​ خاطئة ونتيجة ​الفساد​ المتفشي"، مشيراً إلى أن "رأيي كمراقب لا كنائب ​مصرف لبنان​، فأن الوضع المصرفي حاليا وأنا لدي قناعة أن الودائع في لنبان محفوظة ومصانة ولا خطر عليها على الاطلاق وأعيد وأكرر ان هذا رأيي الشخصي".

وفي حديث تلفزيوني، أكد بعاصيري أن "​الليرة اللبنانية​ متسقرة ومستمرة والاجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ هي اجراءات كبيرة وموضوعية وتناسب الظرف الحالي ولكن لدي ملاحظة صغير وهي ضرورة التعامل مع الزبائن بمطلق الشفافية لا بارتباك".