اعتبر النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أن "الازمة التي يمر بها البلاد في الوقت الحالي ليست إلا نتيجة سياسة خاطئة ونتيجة الفساد المتفشي"، مشيراً إلى أن "رأيي كمراقب لا كنائب مصرف لبنان، فأن الوضع المصرفي حاليا وأنا لدي قناعة أن الودائع في لنبان محفوظة ومصانة ولا خطر عليها على الاطلاق وأعيد وأكرر ان هذا رأيي الشخصي".
وفي حديث تلفزيوني، أكد بعاصيري أن "الليرة اللبنانية متسقرة ومستمرة والاجراءات التي يقوم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة هي اجراءات كبيرة وموضوعية وتناسب الظرف الحالي ولكن لدي ملاحظة صغير وهي ضرورة التعامل مع الزبائن بمطلق الشفافية لا بارتباك".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بعاصيري: برأيي الخاص ان الودائع بالمصارف ليست بخطر بل محفوظة وبأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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