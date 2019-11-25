هدوء حذر عند جسر الرينغ وسط تزايد اعداد المتظاهرين من الجانبين

يسود حال من الهدوء الحذر عند ​جسر الرينغ​ وسط تزايد اعداد المتظاهرين من الجانبين. ويحاول ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ ضبط الوضع ومنع تدحرج الامور الى مزيد من التوتر.



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