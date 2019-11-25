تحطيم عدد من السيارات في شارع الصيفي في بيروت

اقدم عدد من الاشخاص على تحطيم السيارات المركونة في شارع الصيفي.
هذا ولا تزال الاشتباكات مستمرة عند جسر الرينغ بين المتظاهرين وآخرين يرفضون قطع الطريق، فيما يعمل الجيش اللبناني وقوى مكافحة الشغب على الفصل بين الجانبين ومحاولة تفريقهم.
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