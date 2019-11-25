حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "قطع السير على اوتوستراد صوفر واوتوستراد شكا بالاتجاهين".
ولفتت الغرفة الى ان "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق طرابلس هي : ساحة النور، واوتوستراد البداوي محلة الاكومي، اوتوستراد البالما بالاتجاهين، الملولة، دوار ابو علي ، كما تم قطع السير على طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا".
وفي وقت سابق افادت الغرفة عن قطع السير عند قطع السير على اوتوستراد الناعمة ومثلث خلدة بالاتجاهين".
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