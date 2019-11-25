حالة الطرقات في عدد من المناطق اللبنانية

افادت غرفة "التحكم المروري" عن "قطع السير على ​اوتوستراد صوفر​ واوتوستراد شكا بالاتجاهين".

ولفتت الغرفة الى ان "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق ​طرابلس​ هي : ​ساحة النور​، واوتوستراد ​البداوي​ محلة الاكومي، اوتوستراد البالما بالاتجاهين، الملولة، دوار ابو علي ، كما تم قطع السير على طريق ضهر البيدر عند مفرق فالوغا".

وفي وقت سابق افادت الغرفة عن قطع السير عند قطع السير على اوتوستراد ​الناعمة​ ومثلث خلدة بالاتجاهين".