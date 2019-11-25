الاشكال مستمر عند جسر الرينغ بين المتظاهرين وآخرين رفضوا قطع الطريق

لا تزال الاشتباكات مستمرة عند ​جسر الرينغ​ بين المتظاهرين وآخرين يرفضون قطع الطريق. هذا ويعمل ​الجيش اللبناني​ وقوى ​مكافحة الشغب​ على الفصل بين الجانبين ومحاولة تفريقهم.

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