اخبار العالم

ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 56

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 56 والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول محلي، إن عدد القتلى جراء الانهيارات الأرضية التي وقعت في شمال غرب كينيا، السبت الماضي، بسبب أمطار غزيرة غير معتادة، وصل إلى نحو 56 قتيلا.

وبدأت الأمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت أربعة جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى عدد من القرى.

وقال صمويل بوجيسيو وهو نائب من المقاطعة، أمس الأحد، إنه جرى التأكد من مقتل 56 شخصا في حين أن عدد المفقودين غير معروف.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قال، أول أمس السبت، إنه نشر أطقم إنقاذ من عدة مؤسسات من بينها الجيش والشرطة في محاولة لمنع "المزيد من الخسائر في الأرواح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 56 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا