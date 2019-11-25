شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قتلى الانهيارات الأرضية في كينيا إلى 56 والان نبدء بالتفاصيل
وبدأت الأمطار في الهطول يوم الجمعة في مقاطعة وست بوكوت على الحدود مع أوغندا واشتدت حدتها خلال الليل مما أسفر عن فيضانات وانهيارات طينية دمرت أربعة جسور وتسببت في قطع الطريق المؤدي إلى عدد من القرى.
وقال صمويل بوجيسيو وهو نائب من المقاطعة، أمس الأحد، إنه جرى التأكد من مقتل 56 شخصا في حين أن عدد المفقودين غير معروف.
وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا قال، أول أمس السبت، إنه نشر أطقم إنقاذ من عدة مؤسسات من بينها الجيش والشرطة في محاولة لمنع "المزيد من الخسائر في الأرواح".
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