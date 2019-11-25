شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة بوليفيا تسحب الجيش من مناطق الاحتجاجات والان نبدء بالتفاصيل

وافقت رئيسة بوليفيا المؤقتة جنين أنييس على سحب الجيش من مناطق الاحتجاجات وإلغاء قانون يمنح الجيش سلطات واسعة لاستخدام القوة، وذلك في إطار اتفاق "تهدئة" مبدئي أبرمته في ساعة مبكرة، أمس الأحد مع قادة الاحتجاجات.

وفي مقابل هذه التنازلات، وافق ما يزيد على 12 من قادة السكان الأصليين والمزارعين والنقابات الذين شاركوا في المحادثات على إصدار أوامر لأتباعهم بوقف المظاهرات.

وجاء الاتفاق في 12 بندا بعد يوم من إقرار البرلمان البوليفي بالإجماع قانونا ألغى الانتخابات الأخيرة، ممهدا الطريق لإجراء انتخابات جديدة دون مشاركة الرئيس السابق إيفو موراليس، وهو ما يمثل انفراجة كبيرة للأزمة السياسية بالبلاد. وأصدرت أنييس اليوم الأحد قرارا بهذا القانون.

وقُتل ما يزيد على 30 شخصا في اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن منذ الانتخابات التي جرت في 20 أكتوبر والتي شابتها مزاعم التلاعب بالأصوات. وسقط معظم القتلى بعد تنحي موراليس في العاشر من نوفمبر.