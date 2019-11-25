شكرا لقرائتكم خبر عن «البرلمان العربي» يطالب برفع الخرطوم من قائمة «الإرهاب» والان نبدء بالتفاصيل

وجه د. مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي رسائل مكتوبة إلى مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة رئيس مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب، ومايك بومبيو وزير الخارجية لإبلاغهم بالقرار الذي تم التصويت عليه بالإجماع في الجلسة التي عُقدت بالعاصمة المصرية القاهرة في 31 أكتوبر الماضي بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار، والتي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من القائمة.

وأشار رئيس البرلمان العربي في رسائله إلى أنهم استندوا في قرارهم إلى الجهود والمبادرات التي بذلتها الخرطوم على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذها كافة التزاماتها في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان، وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأمريكي - السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.