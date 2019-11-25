إسبر يطلب استقالة وزير البحرية.. وترامب يكشف عن مرشحه

ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الأحد، أن وزير الدفاع مارك إسبر طلب استقالة وزير البحرية ريتشارد سبنسر بعدما فقد الثقة به بشأن تعامله مع قضية ضابط بالقوات الخاصة بالبحرية متهم بجرائم حرب.



وقال إسبر في بيان: "إنني منزعج للغاية من هذا السلوك الذي أبداه ضابط كبير بوزارة الدفاع.. للأسف فإن النتيجة هي أن الوزير سبنسر لن يحظى بثقتي بعد الآن للاستمرار في موقعه.. أتمنى لريتشارد كل خير".

من جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح كين برايثوايت لمنصب وزير البحرية بدلًا من ريتشارد سبنسر.

وكتب ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "لم أكن مسرورا بالطريقة التي عالجت بها البحرية محاكمة إيدي جالاجر وقد عومل بطريقة سيئة للغاية، ولكن على الرغم من ذلك، تمت تبرئته تماما من جميع التهم الرئيسية.. ثم استعاد رتبته وسيتقاعد الآن مع الحصول على جميع الامتيازات التي يستحقها، لقد كانت هناك تجاوزات كبيرة من الإدارة السابقة ولم تعالج إجراءات التعاقد بما يرضيني".

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وتابع: "لذلك، تم إنهاء خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر من قبل وزير الدفاع مارك إسبر.. أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه".



وأضاف: "سيتم ترشيح سفير النرويج كين برايثوايت ليكون وزيرا جديدا للبحرية.. رجل صاحب إنجازات عظيمة ولديه الكثير من النجاح، أنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع!".

وكان ترامب قد تدخل منتصف هذا الشهر في قضايا بارزة لثلاثة من عناصر الجيش تم اتهامهم بارتكاب جرائم حرب، حيث أصدر عفوا عن اثنين منهم وأعاد رتبة الثالث.



يذكر أن قضايا الجنود الثلاثة وهم: كلينت لورانس وماتيو جولستين وإدوارد جالاجر، منفصلة، وهي: قضيتان في أفغانستان وواحدة في العراق.

وكان جالاجر قد حصل على حكم بالبراءة في قضية قتل خلال العام الجاري، لكنه أدين بتهمة أقل وتم تخفيض رتبته، ولكن ترامب أعاد له رتبته السابقة.