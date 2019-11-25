30 يوما تنقذ المغربي حكيمي من منافسة نجم الجزائر على جائزة الأفضل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت 30 يوما النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب بروسيا دورتموند الألماني، من منافس جزائري شرس على لقب أفضل لاعب صاعد في القارة الأفريقية للعام الحالي 2019.

ويتعلق الأمر بإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الإيطالي، الذي منعته لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم من التواجد ضمن قائمة الـ16 لاعبا الذين تم اختيارهم للمنافسة على لقب أفضل موهبة أفريقية لعام 2019.





وتنص قوانين الاتحاد الأفريقي على ترشيح اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 22 سنة في اليوم الأول من السنة المقبلة 2020 لهذه الجائزة، وهو ما لا ينطبق على لاعب وسط ميلان الإيطالي الذي سيدخل عامه الـ22 انطلاقا من يوم 1 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكان بإمكان بن ناصر الفوز والمنافسة بقوة على هذه الجائزة الفردية الجديدة لولا شرط "الكاف"، باعتباره قدم مستويات جيدة مع فريقه إمبولي خلال النسخة الأخيرة من الدوري الإيطالي، وهو ما فتح أمامه أبواب الانتقال للعملاق ميلان، كما قاد منتخب الجزائر للتتويج بلقب كأس أمم أفريقيا 2019، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

وبات الطريق ممهدا بذلك أمام المغربي حكيمي لتكرار فوزه بهذا اللقب الفردي للسنة الثانية على التوالي، خاصة أنه قدم مستويات قوية في تجربته في نطاق الإعارة مع بروسيا دورتموند الألماني.

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وضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقي صاعد أيضا كلا من الماليين أمادو هايدارا لاعب ريد بول لايبزيج الألماني، وموسى جينيبو لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي وسيكو كويتا لاعب سالزبورج النمساوي وزميليهما الزامبيين إينوك مويبو وباتسون داكا، والسنغاليين أمادو سانيا وكريبين دياتا لاعبي كلوب بروج البلجيكي ومواطنيهما إسماعيلا سار لاعب واتفورد الإنجليزي وموسى ندياي لاعب فريق إكسيلانس فوت المحلي.

كما تضم القائمة الجامبي موسى بارو لاعب أتالانتا الإيطالي، والأنجوليين أوزفالدو بيدرو كابيمبا "كابيتا" وزيتو لوفومبو لاعبي أول أغسطس الأنجولي، وصامويل تشوكوزوي لاعب فياريال الإسباني، والكاميروني ستيف ريجز مفويه لاعب أزور ستار المحلي، والنيجيري فيكتور أوسيمين لاعب ليل الفرنسي.

وتجدر الإشارة إلى أن حكيمي سيجدد العهد مع ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني انطلاقا من الموسم المقبل، بفرمان من الفرنسي زيد الدين زيدان مدرب الفريق الملكي، الذي ينوي جعله أحد أعمدة الفريق التي سيعول عليه في المستقبل حال استمراره في مقعده.

وسبق لحكيمي، صاحب الـ21 سنة أن شارك في 17 مباراة مع "الميرينجي" أسهم خلالها في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.

وسيعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن قائمة المتوجين بجميع جوائزه يوم 7 يناير/كانون الثاني المقبل في حفله السنوي الذي سيقام هذه المرة بمدينة الغردقة المصرية.