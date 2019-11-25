شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع وزاري عربي لمواجهة «شرعنة» الاستيطان الإسرائيلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

بناء على طلب فلسطيني، يبحث الوزاري العربي الطارئ في القاهرة اليوم (الإثنين)، خطة التحرك العربية للتعامل مع الإعلان الأمريكي باعتبار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة «شرعية». ومن المنتظر أن تقدم الأمانة العامة للجامعة العربية خلال الاجتماع الذي يترأسه وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، مذكرة شارحة آخر مستجدات ملف الاستيطان، ومشروع القرار المقدم من الجانب الفلسطيني بهذا الشأن، كما ينظر الاجتماع الوزاري في الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها عربيا للتعامل مع الإعلان الأمريكي.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدولى الدكتور نبيل حلمي لـ«الخليج 365»، أن القانون الدولي ينص بشكل واضح على أن البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد خرقًا للقانون، لافتا إلى أن الإعلان الأمريكى بشرعنة المستوطنات الإسرائيلية يشكل تمهيداً واضحاً لتهجير الفلسطينيين وإعلان ضم الضفة الغربية ومناطق «ج» تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، وهو ما يشير إلى أن ما يسمى بحل الدولتين أضحى أكذوبة لم يعد لها مكان.