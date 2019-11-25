صور| احتفالية وبرامج تدريبية لذوي الإعاقة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

نظمت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بحزب "مستقبل وطن" في الوادي الجديد، مساء أمس الأحد، احتفالية فنية للأطفال ذوي الإعاقة بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة بمقر مركز شباب الخارجة.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، وتلاوة آيات قرآنية، ثم فقرة فنية بعنوان "إحنا الخضر" لتلاميذ مدرسة التربية الفكرية بالخارجة، وعرض فني راقص بعنوان "حلاوة شمسنا"، لتلاميذ مدرسة الأمل للصم والبكم بالخارجة، وفقرة شعرية للطالب مؤمن سيد بدري، من ذوي الإعاقة، عرض "التنورة" لفرقة الهواة للفن الشعبي بقيادة الفنان عيد مسلم، وهو عرض مشترك بين فتيات ذوي الإعاقة وبين راقصي تنورة بالفرقة، وعرض تمثيلي بعنوان "العمدة" تقديم أعضاء مكتب ذوي الإعاقة بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وعرض رقصة نوبية لفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة.

أكدت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب "مستقبل وطن" بالوادي الجديد، أن الاحتفالية جرى تنظيمها بالتعاون مع الجامعة ومدارس الأمل للصم والبكم والتربية الفكرية وجمعية النور والأمل لرعاية المعاقين ذهنيًا بالمحافظة ومديرية الشباب والرياضة وفرقة الهواة بمركز شباب الخارجة بقيادة عيد مسلم، وبإشراف عماد فتحي عبداللطيف مدير مركز شباب الخارجة.​