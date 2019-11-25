ضبط 60 طن ملح يودي خشن و4 أطنان جبن فاسدة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ضبط 60 طن ملح يودي خشن، و4 أطنان جبن بيضاء بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة، لعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع، ومتابعة جودة المعروضات، والتأكد من توافر شروط التداول والبيع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.

ومن ناحيته، قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة إنه تم ضبط الكميات المذكورة من الملح والجبن لحفظها بطريقه غير صحيحة، ووجودها مكشوفة وتحرير 3 محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وعدم وجود شهادة صحية، وتم سحب عينات وأرسلت للمعامل للتحليل.​