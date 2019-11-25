أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في حفل فني على مسرح سيد درويش

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- (أ ش أ):

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، مساء أمس الأحد، حفلًا فنيًا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو محمد سعد باشا، على مسرح سيد درويش.

قدّم الحفل مجموعة ممتعة من المؤلفات الموسيقية لموتسارت، بمشاركة صوليست الفلوت صفاء عبدالرحمن، وصوليست القيثارة أميرة حامد.

يذكر أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس في الموسم الفني عامي 2004، 2005، ويضم مجموعة من العازفين السكندريين الأكاديميين، وشارك في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية ولاقى نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.​