فيديو كشف خطتها الشيطانية.. ضبط ممرضة هاربة من 15 عامًا سجن لقتلها زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد في دمياط، اليوم الأحد، القبض على ممرضة محكوم عليها بالسجن 15 عامًا، في إدانتها وعشيقها بقتل زوجها، وإلقائه على الطريق العام.

كانت محكمة جنايات كفر سعد قضت في سبتمبر الماضي، بالسجن ١٥ عامًا على الطبيب "م. الجبالي"، والممرضة "سماح. ا"، مدانين بقتل زوج الثانية، وجرى ضبط الطبيب منذ عام تقريبًا، بينما ظلت المتهمة هاربة ومطلوبة على ذمة القضية التي حملت رقم 800 لسنة 2017.

تعود أحداث الواقعة إلى مطلع أبريل من العام 2017، حينما عثر أهالي قرية الإسماعيلية بمركز كفر سعد، على جثة مسجاة وسط الزراعات، لـ"عماد. ش. ا - 40 عامًا" يعمل "ميكانيكي سيارات".

هرولت الزوجة إلى موقع الحادث فور انتشار النبأ، بكت ونعت زوجها، إلا أن نحيبها لم يقنع شقيق الزوج الذي صرح بشكوكه لضباط المباحث. كما نظم أهالي القرية وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة كفر البطيخ، للمطالبة بسرعة كشف غموض الوفاة.

أمام جهات التحقيق، قالت الزوجة بعد استدعائها لسماع أقوالها: "كنا مع بعض وزعلنا شوية قبل الحادثة بأسبوع، لكنه صالحني وعاشرني جنسيًا في يوم الواقعة، وكان نازل يكمل شغل... هو بيشرب مخدرات، وبيشتغل على عربية لتوصيل الطلبات".

لم يقتنع ضباط المباحث بأقوال الممرضة "سماح.أ - 36 عامًا"، والتي دارت الشبهات حول ارتكابها جريمة قتل زوجها، بالاشتراك مع الطبيب "م. أ - 37 عامًا"، خاصة بعدما توفرت فيديوهات، أثبتت وجود علاقة غير شرعية وقعت بينها والطبيب المذكور، كشفها الزوج القتيل قبل فراقه الحياة.

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وقال تقرير الطب الشرعي، الذي ناظر جثمان الزوج، إن المذكور كان يعاني من علة مرضية مزمنة ومتقدمة بالقلب والشريان التاجي، فضلاً عن دلالات التحاليل التي أوضحت ارتفاعًا بنسبة السكر في الدم. وقال التقرير إنه لا يمكن ترجيح ما إذا كانت الوفاة تلقائية أو مصاحبة لانفعال نفسي، خاصة وقد خلا عموم جسد المجني عليهم من ثمة معالم تشير إلى عنف أو مقاومة، إلا كدمة في الجانب الأيمن من الصدر قد تكون نتيجة ارتطامه بالأرض.

تقدم شقيق المجني عليه بمذكرة تظلم للمحامي العام لنيابات دمياط، رافضًا ما جاء بتقرير الطب الشرعي، وأشار إلى أن العثور على جثة شقيقه ملقاة على الطريق تشير إلى وفاة غير طبيعية، لافتًا إلى الفيديوهات الجنسية بين المتهمين، اللذين أحيلا إلى المحاكمة وصدر قرار إخلاء سبيلهما في أكتوبر 2017 بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة القضية.

أمرت النيابة مجددًا باستدعاء الطبيب والممرضة بعد ظهور مقطع فيديو كشف مفاجأة أخرى، بعد تفريغ كاميرا مراقبة بمحل حلويات في ميدان كفر البطيخ، أظهر تفاصيل الخطة الشيطانية.

أوراق القضية قالت إن الممرضة طلبت من زوجها أن يزورها في المستشفى، لتركيب محاليل طبية تستدعيها حالته الصحية وإجراء بعض الفحوصات.

عقب انتهاء الزوج من الفحوصات غادر المستشفى، بينما رصدته كاميرا مراقبة محل حلويات بميدان كفر البطيخ، يركب سيارة اتجهت به إلى طريق "كفر البطيخ - دمياط الجديدة"، حيث عُثر على جثمانه أمام عزبة 6.

كشفت التحقيقات، أن السيارة كانت للطبيب العشيق، وأن آخر كان يجلس في المقعد الخلفي منها، للسيطرة على المجني عليه، بينما قام الطبيب المدان بحقن المجني عليه بمادة أودت بحياته، ثم فتح باب السيارة، وألقى بالجثمان إلى الطريق.

وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة جنايات دمياط على الطبيب الذي جرى ضبطه قبل عام، والممرضة الهاربة، بالسجن 15 عامًا، في إدانتهما بقتل الزوج الضحية، بينما ألقى ضباط مباحث قسم شرطة كفر سعد، اليوم الأحد، القبض على الممرضة الهاربة.