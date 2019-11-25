الجيش الليبي يفرض حظراً جوياً فوق طرابلس

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الوحدات العسكرية تقوم بتحديد منطقة حظر جوي كلما تقدمت في مناطق جديدة، مشيراً إلى أن الحظر المفروض جاء نتيجة لامتلاك الميليشيات التابعة للوفاق طائرات مسيرة نفذت عمليات ضد الجيش الليبي.

وقال المسماري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إن القوات المسلحة الليبية نجحت في إصلاح منظومات دفاع جوي تمتلكها، مؤكداً أن الجيش الوطني دفع بأنظمة الدفاع الجوي حفاظاً على الأجواء الليبية وحددت مناطق حظر جوي في مناطق العمليات بالعاصمة طرابلس حتى لا يحدث خطأ يستهدف طائرات مدنية.

وأوضح المسماري أن الاستثناء شمل الشق المدني لمطار معيتيقة الدولي في طرابلس، مؤكدا أن ذلك يأتي نظرا للحالة الإنسانية واستخدام المدنيين للمطار في رحلات جوية، لافتا إلى أن الشق العسكري من المطار سيبقى تحت الاستطلاع وطائرات الجيش جاهزة لاستهداف أي تهديد.

وأشار المسماري إلى أن الحظر الجوي يشمل الطائرات العسكرية والخاصة والشركات، موضحاً أن المسلحين التابعين لحكومة الوفاق يستخدمون كل الأساليب والحيل لتنفيذ مخططاتهم باستهداف القوات المسلحة الليبية.

وأكد المسماري أنه سيمنع منعاً باتاً تحليق الطائرات في مناطق الحظر إلا بالتنسيق المسبق مع القيادة العامة للجيش الليبي، مشيراً إلى أن منطقة الحظر الجوي تمتد من مدينة سرت وسط ليبيا، حتى مدينة زوارة في أقصى مدن الغرب.

ولفت المسماري إلى أن أي جهة ترغب في استخدام منطقة الحظر الجوي عليها التنسيق لاستخراج إذن مسبق يصدر من القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، في إشارة لقرب حسم معركة طرابلس.

وأثار قرار الجيش الوطني الليبي بفرض حظر جوي فوق طرابلس وضواحيها ارتباكاً داخل حكومة الوفاق التي تستشعر هزيمتها وتخلي العالم عنها في وقت تكثف فيه الوحدات العسكرية للجيش الليبي لحسم المعركة بتحرير العاصمة.

ونشرت القوات المسلحة الليبية إحداثيات الحظر الجوي باللغتين العربية والإنجليزية، والتي تضمنت 7 مناطق هي: «منطقة المايا ومصنع القماش والكلية العسكرية بنات ومزرعة النعام وغرب منطقة القربولي ومنحى الطريق ومفترق الطرق».

وأوضح اللواء المسماري أن الوحدات التابعة للجيش استخدمت في معاركها القائمة في طرابلس تكتيكاً ناجحاً جداً لتحييد العاصمة وسكانها عن ويلات الحرب وحماية المدنيين وتطبيق قواعد الاشتباكات، مشيراً إلى أن الجيش الوطني استنزف الكثير من الميليشيات خارج طرابلس حيث تم القضاء عليها وعلى مقدراتها القتالية.

وعن سير المعارك العسكرية في طرابلس، أكد اللواء أحمد المسماري أن العمليات العسكرية في العاصمة تسير بشكل ممتاز، مشيراً إلى أن العمليات الآن تنتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الحسم.

وتشهد ضواحي طرابلس منذ الأسبوع الماضي وصول تعزيزات ضخمة من قبل الجيش الوطني الليبي لحسم المعركة وتحرير طرابلس بعد استنزاف قدرات المسلحين وهو التكتيك الذي تتبعه قوات الجيش في مهاجمة الميليشيات بضواحي طرابلس.

وقال اللواء بلقاسم الأبعج، قائد مجموعة المناطق العسكرية الجنوبية، إن الوحدات العسكرية للجيش نجحت في بسط الأمن في مدينة مرزق جنوب البلاد، لافتاً إلى أن القوات المسلحة الليبية دعت أهالي المدينة للعودة بضمانات شخصية منه، مشيراً إلى أنه سيبحث الأمر أيضا مع أهالي مدينة «تراغن».

وتعاني مدن الجنوب الليبي من انتشار خلايا نائمة لجماعات متطرفة وخاصة من تنظيم «داعش» الإرهابي، ما أدى لنزوح عدد كبير من أهالي مدينة «مرزق» خوفا من بطش المتطرفين.

إلى ذلك، طالبت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس أصحاب الورش القديمة بمنطقة مشروع الهضبة بإزالة السيارات الموضوعة بالأزقة حتى تستطيع شاحنات الإطفاء المرور إن حدث طارئ، مرجعة تحذيرها إلى احتمال وصول القذائف إلى هذه المنطقة.

ويسيطر الجيش الوطني الليبي على مناطق هامة في مشروع الهضبة وخاصة في المناطق المتاخمة لمنطقة صلاح الدين، وتتقدم قوات الجيش الوطني بخطى ثابتة نحو منطقة الروابش.