سامح شكري لـ«الاتحاد»: تنسيق سياسي بين مصر والإمارات في كافة القضايا

سمر إبراهيم (القاهرة) قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن العلاقات بين مصر والإمارات مميزة وتتمتع بخصوصيتها، وهناك تنسيق وثيق فيما بينهما في جميع القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً سياسياً مشتركاً بين البلدين بشأن قضايا القارة الأفريقية، خاصة في ما يتعلق باهتمامات العلاقات للدولتين مع تلك الدول.

وقال شكري، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» على هامش «منتدى أفريقيا 2019»، إن قارة أفريقيا مليئة بالفرص الواعدة، خاصة أن نسبة الشباب بها تتخطى الـ60% وتلك المؤهلات تدفعها للتقدم، مشيراً إلى استعادة مصر لمكانتها في القارة الأفريقية منذ تولي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

وأضاف وزير الخارجية المصري أن هناك تنسيقاً بين مصر والدول الأفريقية لاسيما في ما يتعلق بالتنسيق السياسي في حل النزاعات الأفريقية، وتنسيق المواقف في المنظمات الدولية ودفع عجلة التنمية لتحقيق الاندماج الأفريقي بما يعود بالنفع على المنطقة بأكملها.

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