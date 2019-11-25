ممثلوا 30 دولة يبحثون أزمة «الأونروا» المالية في الأردن

غزة (الاتحاد) أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية أمس، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» ستبدأ في المملكة الأردنية اليوم الاثنين بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية. كما سيشارك في هذه الاجتماعات ممثلون عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين والدول المانحة للوكالة الدولية والمجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية للبحث عن آليات دعمها المادي لمواصلة تقديم خدماتها. وذكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبوهولي في بيان، إن اجتماعات اللجنة ستتواصل على مدى يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل الأونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين.

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