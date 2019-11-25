البابا: استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية «جريمة»

هيروشيما (وكالات) وصف البابا فرنسيس استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية بـ «الجريمة» لدى وصوله أمس، إلى هيروشيما، المدينة اليابانية التي تعرضت عام 1945 لأول هجوم نووي في التاريخ.

وقال الحبر الأعظم في كلمة ألقاها من «نصب السلام» المقام في المدينة، إن «استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم، أكثر من أي وقت مضى، جريمة ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك». وجاءت زيارته إلى هيروشيما بعد محطة تشكل رمزية مهمة في مدينة ناغازاكي، حيث هاجم جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك استخدامها كوسيلة ردع.

وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945 بينما راح 74 ألفًا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام.

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