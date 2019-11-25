العثور على 23 جثة بعد تحطم طائرة في الكونغو الديمقراطية

غوما (أ ف ب) عثر على 23 جثة، أمس، بعد ساعات من تحطم طائرة صغيرة لدى إقلاعها في منطقة ذات كثافة سكانية بمدينة غوما في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب الدفاع المدني.

وقال المنسق في خدمة الدفاع المدني بغوما جوزيف ماكوندي، إن عدد الجثث التي عُثر عليها بلغ 23 الآن. واستبعد المسؤول في مطار غوما ريتشارد مانغولوبا وجود أي ناجين ممن كانوا على متن الطائرة.

وكانت الطائرة من طراز «دورنييه-228» التابعة لشركة «بزي بي»، متوجهة إلى بيني الواقعة على بعد 350 كلم شمال غوما عندما تحطمت في منطقة سكنية قرب المطار في شرق البلاد. وقال الموظف من شركة «بزي بي» للطيران هيريتييه مامادو «كان هناك 17 راكباً على متن الطائرة، إلى جانب اثنين من أفراد الطاقم، أقلعت الطائرة الساعة 09,00 أو 09,10 صباحاً».

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