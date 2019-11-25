مقتل موظف من الأمم المتحدة بانفجار في كابول

قتل موظف للأمم المتحدة وأصيب خمسة آخرون في هجوم بقنبلة على سيارة للمنظمة الدولية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الأحد.

وقع الهجوم على طريق تسلكه عادة عربات الأمم المتحدة التي تنقل العاملين بين وسط كابول ومجمع كبير تابع للمنظمة الدولية على مشارف العاصمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي "تم إلقاء قنبلة على عربة تابعة للأمم المتحدة".

وأضاف أن شخصا قتل وأصيب خمسة آخرون بينهم موظفان أفغانيان. ولم يكشف هوية الضحايا.

وفي بيان، دانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الهجوم وأكدت مقتل أجنبي وإصابة اثنين من الموظفين أحدهما أفغاني والآخر أجنبي.

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جاء في البيان "بحزن عميق، تؤكد أسرة الأمم المتحدة في أفغانستان مقتل زميل الليلة وإصابة اثنين آخرين، عندما تعرضت عربة تحمل شارة الأمم المتحدة لهجوم في كابول".

وقال الرئيس التنفيذي لأفغانستان عبدالله عبدالله، عبر موقع تويتر، "أدين، بأشد العبارات، الهجوم بقنبلة يدوية والذي استهدف موظفين أممين اليوم في كابول".

وأضاف "لن ندخر وسعاً في تقديم الجاني/ الجناة إلى العدالة".

وحتى الآن، لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

يأتي الهجوم تزامنا مع فترة من الهدوء النسبي في كابول حيث انخفضت وتيرة الهجمات الكبيرة في الأسابيع الأخيرة.