الثوري الإيراني: المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسن سلامي، اليوم الأحد، إن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي.

وأضاف "سلامي"، خلال تصريحاته، اليوم: "إننا سنأخذ بثأر الشهداء المدافعين عن الأمن من قوى الغطرسة العالمية وعملائهم في البلاد"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء.

وأكد أن المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي.

وجاء ذلك خلال زيارة سلامي لأسرة أحد أعضاء كتيبة "الإمام الحسين" للحرس الثوري، الذي قتل أثناء الاحتجاجات في البلاد.

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