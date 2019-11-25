كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطرعلى محور الرملة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الليبي، مساء اليوم الأحد، من السيطرة على محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "قواتنا تسحق الميليشيات وتدحرهم في محاولتهم التقدم نحو منطقة الرملة"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري اليوم الأحد.

هذا وكانت مصادر عسكرية، قد أفادت في وقت سابق أن وحدات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، حيث نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني، كما نجحت في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.