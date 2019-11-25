كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسيطرعلى محور الرملة جنوب طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
هذا وكانت مصادر عسكرية، قد أفادت في وقت سابق أن وحدات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، حيث نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني، كما نجحت في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.
ومنذ انطلاق عملية طوفان الكرامة 4 أبريل الماضي، كبد الجيش المليشيات والجماعات الإرهابية العديد من الخسائر الفادحة، واستنزف طاقتها، بعد تدمير أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة ومقتل وإصابة عدد من قادة المليشيات.
وارتفعت وتيرة القتال والتصعيد ووصول دعم موسع للمحاور من قوات الاقتحام والصاعقة والمدفعية والدبابات، حيث تمكن الجيش الليبي من فرض سيطرته على العديد من المناطق المتقدمة في المحاور، خاصة معسكر اليرموك ومنطقة الهيرة والعزيزية الرابطة بين طرابلس وغريان.