كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هونج كونج.. خروج أعداد كبيرة للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرج سكان هونج كونج بأعداد كبيرة اليوم الأحد، للتصويت في انتخابات مجالس المقاطعات التي ينظر إليها على أنها اختبار لدعم الرئيس التنفيذي كاري لام بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وأجريت الانتخابات دون أي اضطرابات كبيرة.

وقال رئيس الشؤون الانتخابية بارنابوس فونج، إن 2.94 مليون شخص على الأقل صوتوا، وبلغت نسبة المشاركة أكثر من 71٪ وسجلًا قياسيًا يبدو أنه نجم عن الاضطرابات السياسية، حوالي 1.47 مليون صوتوا في الانتخابات المحلية الأخيرة قبل أربع سنوات.

كما بدأت النتائج الأولى تتدفق بعد منتصف الليل.

وفاز جيمي شام، مرشح الجبهة المدنية لحقوق الإنسان، الذي نظم بعض المسيرات المناهضة للحكومة، بمسابقته، وقال إن "أعداد الناخبين يجب أن تكون علامة للحكومة على أنه ينبغي لها الاستماع إلى أصواتهم".

وأوضح لـ"رويترز" وهو يقف على عكازات بعد أسابيع من تعرضه للضرب على أيدي رجال خلال مطرقة "هذه الانتخابات خاصة، لأنها مواجهة رسمية بين الأحزاب المؤيدة للديمقراطية والأحزاب المؤيدة للديمقراطية بعد شهور من الاضطرابات الناجمة عن خطأ الحكومة".

وبعد الاقتراع، تعهدت لام، المدعومة من بكين بأن تستمع حكومتها "بشكل أكثر كثافة" إلى آراء مجالس المقاطعات في المدينة، التي يحكمها الصين.

وقال لام "آمل أن يكون هذا النوع من الاستقرار والهدوء ليس فقط في انتخابات اليوم، ولكن لإظهار أن الجميع لا يريدون أن تقع هونج كونج في موقف فوضوي مرة أخرى".

وتتحكم مجالس المقاطعة في بعض الإنفاق وتقرر قضايا مثل إعادة التدوير والصحة العامة، وكان هناك رقم قياسي بلغ 104 مرشحين يتنافسون على 452 مقعدًا.

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وإذا سيطر الناشطون المؤيدون للديمقراطية، فيمكنهم الحصول على ستة مقاعد في المجلس التشريعي شبه التمثيلي لهونغ كونغ و117 مقعدًا في اللجنة المؤلفة من 1200 عضو تختار رئيسها التنفيذي.

كما بدأت الاحتجاجات على مشروع قانون لتسليم المجرمين تم سحبه الآن، والذي كان من شأنه أن يسمح للناس بإرسالهم إلى الصين القارية للمحاكمة، ولكن تطورت بسرعة إلى دعوات للديمقراطية الكاملة، مما يشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة في عام 2012.

وقد أجبروا في بعض الأحيان على إغلاق الحكومة والشركات والمدارس؛ حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه؛ ردًا على القنابل الحارقة والصخور.

وتميزت الفترة التي سبقت الانتخابات بهجمات على المرشحين؛ حيث تعرض أحدهم للطعن والجرح والآخر تعرض للعض.

وقالت مينغ لي، 26 عامًا، التي تعمل في إنتاج الأحداث، إنها تأمل في أن يفيد الإقبال الأعلى على المعسكر المؤيد للديمقراطية الذي يقاتل بعض المقاعد، التي لم يسبق لها مثيل والتي هيمن عليها المرشحون المؤيدون لبكين.

وقالت، آمل أن يتمكن هذا التصويت من مواجهة صوت المؤسسة المؤيدة، لجلب أصوات أكثر من الديمقراطيين، شجعت المشاكل الاجتماعية الناس على التصويت والتركيز على القضايا السياسية.

وكان اليوم الأحد أيضًا، هو اليوم السابع من المواجهة في جامعة البوليتكنيك، التي يحيط بها حرم الشرطة حيث يختبئ بعض المحتجين على الأرض.