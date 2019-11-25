تطوان.. توقيف شقيقين للاشتباه في تورطهما في محاولة السرقة تحت التهديد والضرب والجرح

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن تطوان، أمس السبت، من توقيف شقيقين يبلغان من العمر 30 و31 سنة، من ذوي السوابق القضائية في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في محاولة السرقة تحت التهديد والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأحد، أن شرطيين كانا يعملان بمجموعة حماية المنشآت الحساسة بمدينة تطوان قد أثار انتباههما شخص بصدد تعريض أحد المواطنين لمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، وهو ما استدعى تدخلهما لحماية الضحية وتوقيف المشتبه فيه، الذي أبدى مقاومة عنيفة وعرض أحد الشرطيين لجروح بليغة في اليد والرأس بواسطة السلاح الأبيض.

وأضاف البلاغ أن تدخل الشرطي المصاب، الذي برهن عن تضحية ونكران للذات، أسفر عن تحييد الخطر الصادر عن المشتبه فيه قبل أن يتم توقيفه متحوزا للسكين المستعمل في الاعتداء، مشيرا إلى أنه تم أيضا ضبط شقيقه الذي كان مشاركا في محاولة السرقة بالعنف، وهي الأفعال الإجرامية التي وثقها شريط فيديو نشرت أجزاء منه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتطوان، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.