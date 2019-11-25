الحكومة اليمنية: قصف الحوثيين على لمخا مؤشرًا واضحًا على رفضهم للسلام

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:36 صباحًا, 25 نوفمبر 2019 م المناطق - الرياض اعتبر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن القصف الذي شنّته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مقر الفريق الحكومي في لجنة التنسيق لإعادة الانتشار في الحديدة هو مؤشر واضح على رفض الانقلابيين للسلام ونقضهم للعهود والاتفاقات.

ودعا رئيس الوزراء خلال اتصال هاتفي برئيس الفريق اللواء الركن محمد عيضة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغوط على مليشيا الحوثي، وعدم مكافأتهم بالتغاضي عن ممارساتهم وانتهاكاتهم المتكررة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

واستنكر رئيس الحكومة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة.

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