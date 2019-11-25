شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: زعيم المعارضة يقترب من رئاسة أوروجواي والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن استطلاعات الرأي أظهرت تقدم لاكايي بو، 46 عاما، الذي ينتمى لحزب بارتيدو ناسيونال (يمين الوسط) على دانييل مارتينيز عمدة مونتفيديو السابق، 62 عاما، مرشح حزب الجبهة الموسعة الحاكم في الانتخابات التي سوف يختار خلالها الناخبون بين أجندة إصلاحية طموحة أو الاستمرار تحت قيادة حزب يقول إن سياسته حدت من معدلات الفقر وعدم المساواة.
وكان مارتينيز قد حصل على 39% من الأصوات مقابل 29% للاكايي بو في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي.
يشار إلى أن الرئيس المنتهية ولايته تاباري فازكيز، الذي تولى الرئاسة لأول مرة في الفترة من 2005 حتى 2010، لا يحق له دستوريا السعي لتولى الرئاسة لفترة ثالثة.
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