مليشيات "حزب الله" تهاجم المتظاهرين اللبنانيين عند جسر الرينغ وسط بيروت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجمت عناصر تابعة لمليشيا "حزب الله" وحركة أمل، الإثنين، المتظاهرين اللبنانيين عند جسر الرينغ وسط العاصمة بيروت.
وكان المتظاهرون اللبنانيون قاموا بقطع جسر الرينغ في العاصمة بيروت، مساء الأحد.
يذكر أن المتظاهرين دعوا في مختلف المناطق اللبنانية إلى إضراب عام وعصيان مدني، غدا الإثنين، في اليوم الأربعين للثورة التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول.
ولا تزال ثورتهم مستمرة على زخمها، فيما لم يقدم المسؤولون حتى الآن أي خطوات عملية لتلبية مطالب المحتجين.
وتقرر تعليق الدراسة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، غدا الإثنين، بعد دعوات للإضراب العام وقطع الطرق.
ويأتي ذلك فيما لا تزال المباحثات السياسية متعثرة، في ضوء الانقسام بين الفرقاء اللبنانيين على شكل الحكومة الجديدة بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أكثر من 3 أسابيع، وذلك في ظل تمسك الأخير بشرطه تشكيل حكومة تكنوقراط للقبول بإعادة تكليفه وهو ما يرفضه آخرون مثل رئاسة الجمهورية وحزب الله.
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