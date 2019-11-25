قائد الحرس الثوري الإيراني: إيران ستأخذ بالثأر من قوى الغطرسة العالمية وعملائها

أعلن القائد العام للحرس الثوري ال​إيران​ي، ​حسين سلامي​، أن "إيران ستأخذ بالثأر من قوى الغطرسة العالمية وعملائها لعناصر ​قوات الأمن​ الذين قتلوا خلال الاضطرابات في البلاد"، مؤكداً أن "المتورطين في الاضطرابات لن يفلتوا من قبضة الوسط الاستخباراتي".

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