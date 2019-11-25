الحكيم يبحث مع السفير الروسي لدى بغداد الملفات الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي، ​محمد علي الحكيم​ مع ​السفير الروسي​ لدى ​بغداد​، ماكسيم ماكسيموف، تعزيز العلاقات العراقـية-الروسية، وبخاصة في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.

ودعا الحكيم إلى "العمل باتجاه تفعيل تبادل المصالح المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال ​الاقتصاد​، والمجال الخدمي"، معرباً عن تطلعه لـ"فتح آفاق تعاون جديدة، وسعي ​الحكومة​ الجاد لاستطلاع آفاق التعاون المستقبلية بما يحقق الازدهار لكلا البلدين".