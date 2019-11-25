الحكيم يبحث مع السفير الروسي لدى بغداد الملفات الاستراتيجية بين البلدين

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم مع السفير الروسي لدى بغداد، ماكسيم ماكسيموف، تعزيز العلاقات العراقـية-الروسية، وبخاصة في الملفات ذات الطابع الاستراتيجي.
ودعا الحكيم إلى "العمل باتجاه تفعيل تبادل المصالح المشتركة في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الاقتصاد، والمجال الخدمي"، معرباً عن تطلعه لـ"فتح آفاق تعاون جديدة، وسعي الحكومة الجاد لاستطلاع آفاق التعاون المستقبلية بما يحقق الازدهار لكلا البلدين".
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