نتانياهو: سنحبط محاولات إيران استخدام اليمن والعراق ضد إسرائيل

أكد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ أن "​تل أبيب​ ستعمل على إحباط محاولات ​إيران​ لتحويل الأراضي العراقية واليمنية إلى قواعد لإطلاق ​الصواريخ​ والقذائف على إسرائيل"، مشيراً إلى أن "العدوان الإيراني في المنطقة وضد إسرائيل مستمر وإسرائيل تتخذ جميع الإجراءات المطلوبة من أجل منع إيران من التموضع في المنطقة، وإحباط تحويل أسلحة فتاكة جوا أو برا من إيران إلى ​سوريا​".

وشدد على أن "التزام تل أبيب واستعدادها لمكافحة العدوان الإيراني مفتوحان"، مضيفا: "نعمل بشتى الطرق من أجل منع إيران من تحقيق أهدافها"، لافتاً إلى أنه "لا يستطيع الإفصاح عن المزيد من التفاصيل بشأن جهود التصدي لإيران، مؤكدا أن تلك الجهود "مستمرة دون هوادة".

ووصف تعامل ​السلطات الإيرانية​ مع مسألة ​الاحتجاجات​ الأخيرة في البلاد بأنه ذبح، معتبرا أن "الأمر هو دليل آخر على طبيعة هذا النظام وسنعارضه في كل مكان".