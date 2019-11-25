اللجنة الراعوية في رعية اهدن - زغرتا أقامت قداس الشبيبة في كنيسة مار يوحنا بعنوان ثورة حب

أقامت اللجنة الراعوية في رعية اهدن- ​زغرتا​، قداس الشبيبة في ​كنيسة​ مار يوحنا، بعنوان "ثورة حب".

واحتفل بالذبيحة الالهية مرشد اللجنة الخوري يوسف بركات، وعاونه الخوري سليمان يمين. وأحيت القداس جوقة لجنة الشبيبة.

وشدد الخوري بركات في عظته، على "أن ​الثورة​ الحقيقية هي أولا التغيير من الذات، للخروج نحو الآخر، وعيش ​المحبة​ بملئها مع من هو بحاجة لحب الرب يسوع".

وبعد القداس قامت اللجنة بتوزيع شموع مزينة بآيات على المشاركين.

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