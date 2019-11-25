اشكال وتضارب على جسر الرينغ والقوى الامنية تتدخل

وصل عدد من الشبان على الدراجات النارية الى جسر الرينغ حيث اقفلت الطريق من قبل المتظاهرين.
واطلق الشبان شعارات وهتافات، بالمقابل رد المتظاهرون بالنشيد الوطني اللبناني، ووقع اشكال بينهما تطور إلى تضارب بالايدي.
ووقفت القوى الامنية كحاجز بشري بين الشبان والمتظاهرين.
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