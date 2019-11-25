اشكال وتضارب على جسر الرينغ والقوى الامنية تتدخل

وصل عدد من الشبان على الدراجات النارية الى ​جسر الرينغ​ حيث اقفلت الطريق من قبل المتظاهرين.

واطلق الشبان شعارات وهتافات، بالمقابل رد المتظاهرون بالنشيد الوطني اللبناني، ووقع اشكال بينهما تطور إلى ​تضارب بالايدي​.

ووقفت ​القوى الامنية​ كحاجز بشري بين الشبان والمتظاهرين.