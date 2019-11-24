العثماني يتفاعل.. رئيس الحكومة يرد على رواد مواقع التواصل الاجتماعي

اختار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية منهجية جديدة في تسيير حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عرفت صفحات رئيس الحكومة تغييرا ملحوظا منذ الإعلان عن النسخة الثانية للحكومة.
وحسب ما لوحظ في الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة في “فيسبوك” فإن القيمين عليها يتفاعلون مع تدخلات رواد الصفحة، ويردون على أغلب الأسئلة التي يتم طرحها.
الطريقة الجديدة للعثماني في تسيير صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ينهجها أكبر المسؤوليين السياسيين في العالم، الذين اختاروا شبكة الأنترنيت للتواصل بشكل سهل مع المواطنين.
أيضا، يُحاول رئيس الحكومة عبر صفحته، التي تُغطي أنشطته الحزبية والحكومية، توضيح اللبس في مجموعة من المواضيع التي تخلق الجدل مثل الزيادة في الأسعار وقانون المالية..
https://www.facebook.com/otmanisaaddine/
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