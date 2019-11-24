“بلاك فرايدي ” ..وزارة التجارة التركية تحذر المواطنين من النصب والاحتيال

حذرت وزارة التجارة التركية المواطنين والمقيميين من حملات التخفيض خلال “الجمعة السوداء”، والتي تشارك فيها المواقع التجارية الإلكترونية.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، المواطنين كافة والمقيمين بالإضافة للمتسوقين عبر الإنترنت بضرورة الانتباه للفواتير المالية وقيمة المستلزمات وجودتها، وذلك لعدم التعرض لعمليات الاحتيال التي تنتشر في “الجمعة السوداء”.

وقالت الوزارة إن “التنزيلات التي تحدث ليست حقيقية”، مبينة أن بعض التجار يرفعون الأسعار كثيرا هذه الأيام، ويخفضونها من جديد في “الجمعة السوداء”.

وفي ما يتعلق بالتسوق الإلكتروني، دعت الوزارة المتسوقين الإلكترونيين إلى الانتباه جيدا لعنوانين المتاجر وأرقام هواتفهم بالإضافة لنوعية البضائع التي يعرضونها، لافتة إلى أن انتشار المتاجر الإلكترونية دفع العديد من المحتالين لاستخدامها والإعلان عنها عبر الإنترنت.

يذكر أن “الجمعة السوداء”، التي توافق آخر جمعة في شهر نونبر، تعد من أبرز الأيام من الناحية التجارية في أمريكا وأوروبا.