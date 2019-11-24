تتقن “الدارجة” المغربية، على الرغم من أنها لم تكمل عامها الأول في المغرب، إلينا، شابة روسية اختارت المغرب للاستقرار فيه، والتعرف أكثر على ثقافته.
تشتغل إلينا حاليا في محل خاص بالتجميل بالعاصمة الاقتصادية الدارالبيضاء، وقد أمضت في المغرب فترة 11 شهرا، ما جعلها تتعرف أكثر على الثقافة المحلية، وتتماهى معها.
وأثناء استضافتها في “اليوم 24″، تحدثت إلينا، التي يبلغ عمرها 22 سنة، عن سبب اختيارها الاستقرار في المغرب، وعن عاداته، وتقاليده، ورؤيتها للمجتمع المغربي، بإيجابياته، والسلبياته.
إلينا تحدثت، أيضا، عن عشقها للموسيقى المغربية الشبابية بمختلف أصنافها، إذ إنها من عشاق دنيا باطمة، وأمينوكس، وفناني الراب الشباب، من بينهم طوطو، وحليوة، ولبنج، وآخرون.
وفيما يلي تفاصيل أكثر عن سبب اختيار الروسية إلينا للمغرب، الاستقرار به، وتعايشها مع ثقافة مجتمع بعيد عن ثقافة بلدها الأصلي، في الفيديو التالي :
كانت هذه تفاصيل خبر تستقر في “كازا” وتتقن “الدارجة”.. “إلينا” روسية تعشق المغرب وفنانيه تكشف تفاصيل سنة قضتها بيننا – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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