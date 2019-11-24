القضاء الجزائري يجر مسؤول منظمة شبابية للسجن بتهمة “المساس بوحدة الوطن”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بوسط الجزائر العاصمة، اليوم الأحد، بحبس الأمين العام لمنظمة “تجمع عمل شباب” فؤاد أوشير بينما وضع زميلته تحت الرقابة القضائية بعد توقيفهما في تظاهرة الجمعة ضد الانتخابات الرئاسية، كما أفاد محاميهما وكالة فرنس برس.

ووجهت المحكمة تهمتي “المساس بسلامة وحدة الوطن” و”التجمهر غير المسلح” لكليهما “بناء على صور وفيديوهات عثر عليها في هاتفيهما، منها ما نشر ومنها ما لم ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي” كما أكد المحامي صديق موحوس.

ونقلت مواقع جزائرية أنه تم توقيف الناشطين بعد تظاهرة الجمعة بالعاصمة “واقتيادهما الى مقر فرقة البحث للدرك الوطني قبل تقديمهما هذا الصباح امام المحكمة”، مضيفة أن هيئة الدفاع حضرت تقديمهما للنيابة لكنها قاطعت جلسة قاضي التحقيق، وفقا لقرار المقاطعة الذي اتخذه المحامون المتطوعون للدفاع عن معتقلي الحركة الاحتجاجية التي دخلت شهرها العاشر.

وسبق للقضاء أن أمر بحبس رئيس منظمة “تجمع عمل شباب”عبد الوهاب فرساوي وثمانية ناشطين آخرين هم رهن الحبس الموقت بتهمتي المساس بوحدة التراب الوطني والتحريض على التجمهر، في 12 من شهر أكتوبر الماضي.

وكانت اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، قد أعلنت أمس السبت، اعتقال أكثر من 30 شخصا بسبب تظاهرات ضد الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من شهر دجنبر المقبل، والتي دخلت حملتها الانتخابية يومها الثامن.