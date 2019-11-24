مدرب برشلونة يواجه مشكلة قبل ملاقاة دورتموند

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب برشلونة الإسباني، يواجه موقفا حرجا قبل ملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن برشلونة سيعاني من غيابات بالجملة في تلك المباراة.

وسيغيب عن برشلونة بسبب الإصابة، نيلسون سيميدو وجوردي ألبا، إلى جانب الموقوف جيرارد بيكيه، بالإضافة إلى عدم التأكد من جاهزية كليمنت لينجليت الذي غاب عن مباراة ليغانيس، أمس السبت، بسبب التواء في القدم اليسرى.

Advertisements

ومن المتوقع أن يشغل سيرجي روبرتو مركز الظهير الأيمن أمام دورتموند، وفي الجهة اليسرى سيتم الاعتماد على جونيور فيربو، الذي سيظهر لأول مرة في دوري أبطال أوروبا، كما يعتبر السنغالي موسى واجي الظهير الأيمن خيارًا متاحًا أيضًا.

وفي قلب الدفاع، من المفترض أن يبدأ فالفيردي بالثنائي الأكثر خبرة صامويل أومتيتي ومواطنه جان كلير توديبو، إلا أن أومتيتي لم يلعب مباراتين متتاليتين حتى الآن بسبب إصابة الركبة، إلا أن مدرب برشلونة يأمل أن يكون جاهزًا خلال الأيام المقبلة.

أما موقف توديبو فيبدو أكثر تعقيدًا، حيث يفضل فالفيردي عليه رونالد أراخو لاعب "برشلونة B"، الذي بدأ بالفعل أمام ليغانيس، فيما خرج توديبو من قائمة المباراة، ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ أمام دورتموند، ما لم يتم تجهيز لينجليت.