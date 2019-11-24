المنصف المرزوقي يعلن انسحابه من الحياة السياسية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن الرئيس التونسي السابق، محمد المنصف المرزوقي، اليوم الأحد، استقالته من حزب "حراك تونس" وانسحابه من الحياة السياسية.

جاء ذلك في رسالة مطولة نشرها المرزوقي على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وحل المرزوقي في المرتبة الحادية عشر في الدور الأول من رئاسيات تونس، منتصف أيلول/ سبتمبر الماضي بنسبة 3 في المئة من الأصوات.

ولم يحصل حزب المرزوقي على أي مقعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة.