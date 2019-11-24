الطيبة: اختتام الحملات الانتخابية بمهرجانات حاشدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اختتم مساء اليوم الأحد، الحملات الانتخابية للقوائم والشخصيات المتنافسة على انتخابات المجلس البلدي في مدينة الطيبة، في مهرجانات انتخابية شهدت مشاركة الآلاف من المناصرين.

وشهدت الطيبة مهرجانات ختامية لكل من قائمة "الطيبة أولا"، برئاسة المحامي شعاع منصور، رئيس البلدية الحالي، بالتزامن مع انطلاق مهرجان كتلة "الطيبة للجميع"، برئاسة مرشح الرئاسة المحامي محمد حاج يحيى.

وتشتد المنافسة على رئاسة بلدية الطيبة، بين المرشحين شعاع منصور مصاروة ومحمد طاهر حاج يحيى وسعد عمشة جابر، فيما تتنافس 12 قائمة انتخابية على مقاعد المجلس البلدي وعددها 15.

ومن المقرر أن تجري انتخابات بلدية الطيبة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يبلغ عدد أصحاب الاقتراع في انتخابات بلدية الطيبة 29,633، موزعين على 45 صندوق اقتراع في المدارس والمؤسسات العامة بالمدينة.

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وتضمن المهرجان كلمات خطابية، حيث تحدث المحامي محمد حاج يحيى لمناصريه قائلا: "هذا المهرجان هو مهرجان النصر، ففي يوم الانتخابات سنملأ الصناديق بمحمد حاج يحيى، ونعيد الطيبة إلى مكانتها الطبيعية"؛ وأضاف أن "أهل الطيبة، مصممون على إحداث التغيير، فالطيبة في السنوات الأخيرة، عانت في كل المجالات، ولا بد من إنقاذها كي نقدم أفصل الخدمات للسكان بشكل سليم وصحيح، بعيدا كل البعد عن المحسوبيات".

وقال المحامي شعاع منصور مصاروة إن "الطيبة اليوم حسمت القرار، وقالت بصوت واحد، أكمل العمار يا شعاع"، وتابع "نعد أهالي الطيبة من هنا، أن نستمر في تعميرها، وجعلها ورشة عمل، كما كان عليه الحال في الفترة الماضية. قد تحدينا الصعاب من أجل الطيبة وأهلها، وقبلنا التحدي لفترة ثانية".

وأضاف "لقد سهرت الليالي وعملت على مدار هذه السنوات بكل جدية ومهنية وأمانة وإخلاص، وكل ذلك في سبيل خدمة المصلحة العامة، سوف نستمر بهذا الطريق حتى نحقق المزيد من الإنجازات التي ينتظرها أهالي الطيبة".