دعوات إلى إضراب عام وعصيان مدني في لبنان

الأحد 24 نوفمبر 2019

صورة ارشيفية Advertisements

قالت مصادر لبنانية، إن منظمو التحركات الاحتجاجية في عكار (شمال لبنان) أعلنوا في بيان مشترك، "العصيان المدني" اليوم الإثنين، داعين "المؤسسات العامة والمدارس والجامعات إلى الالتزام بالاضراب العام والإقفال".



كما أعلنوا "قطع كل الطرقات في عكار حتى تحقيق مطالب الثورة"، معددين هذه المطالب التي وردت في كلمة خيمة اعتصام حلبا خلال الوقفة التضامنية مع غزة اليوم، وأبرزها: "إلغاء الطائفية السياسية وبناء وطن سيد حر مستقل عن كل التدخلات الخارجية، ودولة مدنية تحمي مواطنيها دون تمييز بين عرق أو دين عبر تحقيق العدالة الاجتماعية، وتؤمن للفقير حقوقه بالعيش الكريم والطبابة والعلم والعمل، تشكيل حكومة إنقاذ وطنية من شخصيات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والمصداقية من خارج أحزاب السلطة وأعوانها، استرجاع الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، إجراء انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابي خارج القيد الطائفي، وعقد جلسة تشريعية علنية متلفزة لمجلس النواب يقر فيها قوانين الإصلاح المطلوبة"، وفقاً لما ذكرته صحيفة "الجمهورية" الأحد.

كذلك أعلن منظمو الحراك في صيدا، أن "غداً (اليوم الإثنين) هو إضراب عام وعصيان مدني مفتوح".