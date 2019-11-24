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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يسيطر على محور "الرملة" جنوب طرابلس والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
الجيش الليبي
قالت مصادر ليبية، إن قوات الجيش تمكنت، مساء اليوم الأحد، من إحكام سيطرتها على محور الرملة جنوب العاصمة طرابلس.
وأكد المركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" في تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "قواتنا تسحق الميليشيات وتدحرهم في محاولتهم التقدم نحو منطقة الرملة"، وفقاً لما ذكره موقع "بوابة إفريقيا" الإخباري اليوم الأحد.
هذا وكانت مصادر عسكرية، قد أفادت في وقت سابق أن وحدات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة نحو أهدافها المحددة من غرفة عمليات المنطقة الغربية، حيث نجحت في التقدم باتجاه منطقة مفترق الرمله وكوبري السواني، كما نجحت في غنم مدرعة وآلية وقتل عدد من الأفراد.
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