أفغانستان: مقتل موظف تابع لبعثة الأمم المتحدة في هجوم إرهابي

الأحد 24 نوفمبر 2019

صورة ارشيفية

لقى موظف أجنبي ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان حتفه الأحد في هجوم إرهابي بقنبلة على سيارة تابعة للأمم المتحدة كان يستقلها الضحية في كابول، وأصيب أيضا خلال الهجوم 5 أشخاص من بينهم 2 من أعضاء المنظمة الدولية.

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ووقع الهجوم على السيارة نحو الـ18:20 بالتوقيت المحلي بمنطقة سكنية شرقي العاصمة الأفغانية، حسبما صرح فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابول. وأوضحت نائبة المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، مروة أميني ، لـ(إفي) أن "المعلومات الأولية توضح أنه في الانفجار قُتل شخص وأصيب 5 أخرين من بينهم موظفان أفغانيان في البعثة".

وأفاد نصرت رحيمي، المتحدث باسم الداخلية الأفغانية، أن القتيل هو موظف أجنبي ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان.

وعلى الرغم من أن أفغانستان تعيش واحدة من أكثر مراحل العنف منذ الغزو الأمريكي الذي أطاح بنظام طالبان في عام 2001 ، إلا أن الهجمات ضد أعضاء الأمم المتحدة ليست كثيرة وتكون من حين لآخر.